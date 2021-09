Đà Nẵng lên phương án vừa chống bão số 5 vừa phòng dịch Covid-19

Trước 17 giờ chiều 11.9, các địa phương phải hoàn thành việc chống bão Chiều tối 10.9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng (BCH) cho hay, sẽ sơ tán hơn 58.000 người dân theo kịch bản ứng phó với bão cấp 8-11. Theo BCH, trong số này có hơn 18.700 người dân ở trong các khu nhà tạm, nhà không kiên cố được sơ tán tập trung trước bão số 5. BCH đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão, yêu cầu lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đến nơi an toàn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở trong những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối… Đáng chú ý, BCH đã ấn định mốc thời gian trước 17 giờ ngày mai (11.9), các phần việc chống bão số 5 do các địa phương, các sở ngành đảm nhận phải hoàn thành . Cụ thể, UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và cảng cá neo đậu tại khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; các chủ đầu tư tổ chức phòng chống cho các công trình xây dựng, có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần tháp, cẩu và thiết bị thi công trên cao đảm bảo an toàn… Chiều 10.9, tại cuộc họp bàn công tác chống bão số 5 vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, yêu cầu các địa phương cần quan tâm hỗ trợ những hộ đã đi cách ly gia cố nhà cửa. Các khu cách ly tại trường học phải đảm bảo an toàn. Phương án lương, thực phẩm cho sơ tán phải chuẩn bị chu đáo. “Về địa điểm sơ tán dân cần khảo sát chu đáo, an toàn, không nhất thiết phải di dân sớm khi công tác chuẩn bị chưa chu đáo. Việc vận chuyển người dân ở vùng xanh có thể di chuyển đến nơi an toàn nhưng đảm bảo giãn cách . Còn các khu vực khác thì cần thiết phải test nhanh để kiểm tra đảm bảo an toàn”, ông Triết nói. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng chỉ đạo các quận huyện, xã phường tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong chống bão số 5, như: cấp giấy đi đường, mở các cửa hàng điện nước… “ UBND TP sẽ có chỉ đạo cụ thể tuy nhiên các địa phương không cứng nhắc, máy móc việc này ”, ông Chinh nhấn mạnh. Theo dự báo của ngành chức năng, bão số 5 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Dự kiến, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền TP.Đà Nẵng vào rạng sáng 12.9, gây gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, nguy cơ mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng thấp và các khu dân cư.