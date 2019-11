Đà Nẵng mạnh tay với cán bộ 'ì'

Trước đó, ông Thanh nộp hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ tại Bộ phận 1 cửa UBND H.Hòa Vang, được hẹn ngày 21.8 nhận kết quả. Nhưng đến cuối tháng 10, hồ sơ vẫn… chưa xong. “Ông Quách Thu, cán bộ Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Hòa Vang chậm trễ giải quyết, kéo dài thời gian dù tôi đã nhiều lần đi lại bổ sung hồ sơ đối với phần diện tích tăng thêm. Trường hợp chi nhánh thiếu cán bộ thì đề nghị tăng thêm nhằm đảm bảo thời gian giải quyết, tránh gây phiền hà”, ông Thanh nói.

Tại Q.Liên Chiểu, bà Lương Thị Hải (ngụ Khu dân cư Trung Nghĩa, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cũng nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bổ sung nhà ở gắn liền trên đất tại VP ĐKĐĐ Q.Liên Chiểu, nhưng chậm đến 20 ngày mà không thông báo lý do. “Tôi đi lại rất nhiều lần, rất bức xúc, bản thân thường xuyên đau ốm, chồng mới mất, các con bận công việc không thể lúc nào cũng bỏ công bỏ việc để đi lại chờ đợi, trong khi ngôi nhà bà đang ở là nhà tình nghĩa do UBND Q.Liên Chiểu hỗ trợ cho gia đình chính sách , vì chồng tôi là bệnh binh hạng 2/3; thương binh hạng 3/4”, bà Hải bức xúc.

Trước đó, cán bộ Vũ Đức Phương (VP ĐKĐĐ Q.Liên Chiểu) cũng đã bị chuyển công tác vì làm chậm trễ hồ sơ của ông Trần Quang Tú. Ông Tú đến UBND Q.Liên Chiểu xin cấp đổi GCNQSDĐ lô 121, tờ bản đồ 209 (tổ 41, P.Hòa Khánh Nam).

Nhưng không chỉ hồ sơ của người dân gặp trục trặc. Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT, cho biết mới đây người dân thắc mắc về nhiều dự án bất động sản đã triển khai, thực hiện mua bán nhưng chưa thể cấp sổ. Nguyên nhân, các dự án chưa đủ điều kiện cấp sổ, chưa xong nghĩa vụ tài chính hoặc điều kiện hạ tầng; khi dự án phải đủ điều kiện thì Sở TN-MT mới tham mưu UBND TP cấp sổ. Dự án Phú Mỹ An của Đức Mạnh - 579 là một thí dụ, khi Sở TN-MT đang xác định lại nghĩa vụ tài chính do dự án có điều chỉnh quy hoạch, liên quan nhiều thông số, yếu tố. “Để tháo gỡ các trường hợp tương tự, hiện sở có giải pháp được UBND TP thống nhất, chủ đầu tư phải thực hiện cam kết rồi chúng tôi sẽ rà soát. Trong các khu vực của dự án, khu đất nào đủ điều kiện cấp sổ thì chúng tôi thực hiện trước việc cấp sổ cho 1 số lô đất đủ điều kiện. Riêng khu Phú Mỹ An tôi đã ký 5 giấy chứng nhận cho nhà đầu tư, các dự án khác cũng đã giao cơ quan chức năng rà soát theo giải pháp trên để cấp sổ”, ông Hùng nói.