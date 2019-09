Đà Nẵng: 'Nữ quái' trộm cắp xe máy tại bệnh viện bị sa lưới vì... lạc đường

Qua những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh , sau 3 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an Q.Hải Châu đã phát hiện Võ Thị Thảo (25 tuổi, quê H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Khi trộm cắp xe máy ra khỏi Bệnh viện Đà Nẵng, Thảo điều khiển xe đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để cất giấu.

Đến khoảng 6 giờ ngày 28.9, Thảo lấy xe qua gửi ở siêu thị Big C Đà Nẵng (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) nhưng vì không quen đường nên bị lạc. Đến 10 giờ đến được siêu thị để gửi xe thì bị Công an Q.Hải Châu phát hiện, mời về cơ quan công an làm việc. Hiện công an Q.Hải Châu đang tiếp tục hành điều tra vụ trộm cắp tài sản này.