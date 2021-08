Đà Nẵng phong tỏa: Khai trương 30 chợ di động đặc biệt của công an thành phố

Covid-19 sáng 28.8: Cả nước 410.366 ca nhiễm, 198.614 ca khỏi | F0 ở TP.HCM sẽ tăng nhanh

Đến tham quan chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại điểm cung ứng số 10 (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của Công an TP.Đà Nẵng để hỗ trợ các đơn vị giảm áp lực cung ứng hàng hóa đến người dân.

Từ sáng sớm 28.8, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng có mặt ở điểm cung ứng lương thực, thực phẩm để chuẩn bị hàng hóa theo đơn từ cảnh sát khu vực chuyển về HUY ĐẠT

Công an TP.Đà Nẵng khai trươg 30 điểm cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời điểm phong tỏa toàn TP.Đà Nẵng HUY ĐẠT

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phải đảm bảo vấn đề an sinh, cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để người dân yên tâm ở nhà. Khi TP.Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày phong tỏa thì nhu cầu của người dân rất lớn vì lượng dự trữ lương thực của bà con thời gian vừa qua đã dần cạn kiệt. Do đó, việc Công an TP.Đà Nẵng chủ động tổ chức những điểm bán hàng cung ứng là một trong biện pháp hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của Công an thành phố trong việc hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân HUY ĐẠT

“Đây là sự nỗ lực, cố gắng của Công an TP.Đà Nẵng trong khi vừa phải đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo người dân ở trong nhà mà lực lượng còn đảm nhận thêm nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói. Cảnh sát khu vực sẽ kiêm thêm việc tập hợp đơn hàng từ người dân Theo Công an TP.Đà Nẵng, việc cung ứng nhu yếu phẩm được căn cứ danh mục, giá bán công khai gửi đến từng hộ gia đình. Khi người dân có nhu cầu thì đặt loại hàng và số lượng cần mua, ghi tên người nhận và địa chỉ cụ thể số nhà, tổ dân phố rồi gửi qua Ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư hoặc Cảnh sát khu vực. Cảnh sát khu vực sẽ có trách nhiệm tập hợp đơn hàng, báo lên điểm cung ứng tại mỗi phường.

Công an phường Nam Dương (Q.Hải Châu) nhận lương thực, thực phẩm tại điểm cung ứng số 10 (P.Bình Hiên) chuyển đến các khu dân cư HUY ĐẠT

Tại các điểm cung ứng, các tình nguyện viên cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên và phụ nữ, lực lượng công an sẽ căn cứ từng đơn hàng để đóng gói, dán tên người nhận và số tiền phải trả. Sau đó sẽ vận chuyển miễn phí đến khu dân cư, cùng Ban điều hành phát tận nhà cho bà con, thu tiền trả lại nhà cung cấp bằng giá gốc tại nhà cung cấp với tiêu chí "phi lợi nhuận".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm tại các điểm cung ứng trên địa bàn Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê lực lượng công an đã bắt đầu soạn hàng theo đơn của cảnh sát khu vực chuyển lên. Các mặt hàng thực phẩm tươi như: thịt heo, gà, vịt, cá nục, cá chuồn... được người dân đặt mua rất nhiều.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng , cho biết khi chính quyền áp dụng các biện pháp mạnh để dập dịch cũng là biện pháp “bất đắc dĩ” trong tình hình dịch diễn ra rất phức tạp. Hiện nay, vấn đề giải quyết lương thực thực phẩm cho bà con rất khó khăn, Công an TP.Đà Nẵng hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy, chung sức với thành phố để đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm để bà con yên tâm ở trong nhà.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết dự kiến các điểm cung ứng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm đến ngày 5.9 HUY ĐẠT

Hàng hóa được bảo quản trong container đông lạnh HUY ĐẠT