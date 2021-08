Đà Nẵng phong tỏa: Cận cảnh giờ giao ca, đổi nhân lực chưa từng có tiền lệ

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào lúc 7 giờ sáng nay 26.8, trên các tuyến đường chính ở trung tâm TP.Đà Nẵng như: Ngô Quyền (Q.Sơn Trà), Ngũ Hành Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn), Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) và Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu) đông đúc phương tiện lưu thông.

Từ 5 - 9 giờ ngày 26.8, các cơ quan, doanh nghiệp ở Đà Nẵng thực hiện cuộc giao ca chưa từng có tiền lệ trong thời gian TP phong tỏa “ai ở đâu thì ở đó” ẢNH: NGỌC HÂN Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Ngũ Hành Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn), lượng xe sáng nay đông đúc khi người dân, doanh nghiệp thực hiện giao ca, đổi nhân lực ẢNH: NGỌC HÂN

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng tránh trường hợp người dân lợi dụng thời điểm giao ca để ra đường không đúng mục đích ẢNH: NGỌC HÂN

Đây là lần gia hạn thứ 3 thực hiện Quyết định 2788 phong tỏa toàn TP “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ẢNH: NGỌC HÂN Để tránh trường hợp người dân lợi dụng việc đi đổi ca để ra ngoài, trên các tuyến đường, lực lượng công an, quân đội… chốt chặn kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin công ty đối với tất cả các phương tiện ẢNH: NGỌC HÂN Quảng cáo Theo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, 100% người lao động đang làm việc theo nguyên tắc “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP đã được xét nghiệm 3 lần và tất cả đều âm tính. ẢNH: NGỌC HÂN Người thay ca bắt buộc phải có giấy thông hành, nội dung thay ca có ghi điểm đi, điểm đến và thời gian cụ thể thì mới được qua chốt kiểm soát dịch ẢNH: NGỌC HÂN Trên đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà), nơi có Khu công nghiệp An Đồn, lượng người ra và vào ca khá đông ẢNH: NGỌC HÂN

Sau thời gian 10 ngày Đà Nẵng phong tỏa toàn TP, công nhân, viên chức và người lao động ở lại công ty, cơ quan… để thực hiện “3 tại chỗ” phòng chống dịch Covid -19. Tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu), nhiều công nhân lỉnh kỉnh mang theo ba lô quần áo, mì gói, quạt, chăn màn, giường xếp… để sử dụng tại nơi làm việc.

Một nữ công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh lỉnh kỉnh đồ đạc ra ca vào sáng 26.8 ẢNH: NGỌC HÂN

Đường phố Đà Nẵng sáng ngày thứ 11 thực hiện phong tỏa toàn TP, lượng người ra đường thay ca, đổi nhân lực đông đúc. Ảnh chụp trên đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu) vào sáng nay (26.8) ẢNH: NGỌC HÂN Quảng cáo

Công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh ra ca quay về nhà ẢNH: NGỌC HÂN Thời điểm đổi ca, đông đúc phương tiện di chuyển từ trung tâm TP qua cầu vượt Ngã ba Huế (Q.Liên Chiểu) hướng về Khu công nghiệp Hòa Khánh ẢNH: NGỌC HÂN

Chị Lê Thị Thanh Vân (trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh cho biết từ hôm qua 25.8, công ty đã lên danh sách giao ca. Những người đã làm việc 10 ngày qua từ 16.8 sẽ được về nhà trong thời gian theo quy định từ 5 - 9 giờ sáng nay.

“Sau 10 ngày làm việc tại chỗ, chúng tôi thay ca với đồng nghiệp. Công ty có chuẩn bị giấy lưu thông có ghi điểm đi và điểm đến cụ thể nhằm thuận tiện cho công nhân di chuyển qua chốt kiểm soát dịch”, chị Vân nói.

Theo thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, tại các ngõ ở khu dân cư, Ban giám đốc Công an TP đã yêu cầu lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tổ dân phố tăng cường lực lượng chốt chặn kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin công ty những người đi làm; tránh trường hợp người dân lợi dụng thời điểm giao ca, đổi nhân lực ra đường không đúng mục đích.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xác nhận giao ca của người lao động do công ty cấp để di chuyển từ nhà đến công ty hoặc ngược lại ẢNH: NGỌC HÂN

Đã có trường hợp buộc quay đầu xe vì không đủ giấy tờ thông hành trong giờ giao ca ẢNH: NGỌC HÂN

Để chuẩn bị cho 10 ngày thực hiện "3 tại chỗ", nhiều người mang theo ba lô quần áo, mì gói, quạt, chăn màn, giường xếp… để sử dụng ẢNH: NGỌC HÂN Quảng cáo

Hiện Đà Nẵng có 137 doanh nghiệp đang hoạt động “3 tại chỗ”, 20 doanh nghiệp thực hiện cho công nhân đổi ca, 10 doanh nghiệp dừng hoạt động những ngày qua đã đăng ký hoạt động trở lại theo nguyên tắc “3 tại chỗ” NGỌC HÂN