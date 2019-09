Đà Nẵng siết chặt hoạt động của hơn 110 xe đưa đón học sinh

Bên cạnh đó, thanh tra các Sở phải chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Cũng theo chỉ đạo này, tất cả các cơ sở giáo dục , từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật; ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, phải ghi rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô; trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.