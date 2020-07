Đà Nẵng: Tỷ lệ không hài lòng do 'tốn chi phí không chính thức' tương đối cao

Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.Đà Nẵng Phan Thanh Long cho hay, qua khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công cho thấy tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải "tốn chi phí không chính thức ", do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định... còn tương đối cao .