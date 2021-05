Đà Nẵng xét nghiệm cho đại diện từng gia đình toàn thành phố trước ngày 23.5

Cấm tụ tập quá 5 người nơi công cộng ở Đà Nẵng

Ông Chinh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng số lượng mẫu xét nghiệm so với những ngày qua; tiếp tục quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung F1, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không để lây chéo trong các khu cách ly. Các khu, vùng cách ly y tế thực hiện việc phân loại rác thải (rác sinh hoạt, y tế, lây nhiễm…) theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.