Đại án Nhật Cường: Buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gian lận

“Tảng băng chìm” Đông Kinh lộ diện Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc C03 khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 4 bị can mới đây là do phát hiện các dấu hiệu hình sự trong một số gói thầu liên quan đến một số sở, ngành của TP.Hà Nội. Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể, năm 2016, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt gói thầu trên với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ. Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã giao Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 và Chánh văn phòng Sở triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Kết quả, qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26.12.2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu với Sở KH-ĐT Hà Nội (theo Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC). Ông Nguyễn Tiến Học, nguyên là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó tiếp tục làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội trong 2 giai đoạn 8.2008 - 4.2009 và từ tháng 5.2014 - 1.2018. Xen giữa giai đoạn này, ông Học được phân công làm Phó chủ tịch UBND H.Thanh Oai (Hà Nội). Đây cũng là giai đoạn ông Phạm Văn Khương (người tử vong do rơi từ tầng 27 hồi tháng 8.2019) làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, trước khi được điều động sang làm Phó giám đốc Sở NN-PTNT. Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến từng là lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh số 1, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT TP.Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến cũng từng có thời gian làm Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin , số hóa, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh là một doanh nghiệp khá kín tiếng, không quá nổi bật. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công ty này trúng khá nhiều gói thầu số hóa dịch vụ công của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trên cả nước. Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh hoạt động từ năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Võ Việt Hùng, địa chỉ tại số 6, ngõ Võng Thị, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội.