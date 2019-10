'Đại công trường' cát lậu trong công ty

“Đại công trường” khai thác cát lậu này của ông N.Đ.T (ngụ tại TP.HCM, còn gọi là T. "Việt kiều"). Theo tìm hiểu của PV, tại đây, việc khai thác cát lậu diễn ra mỗi ngày từ 21 giờ đến gần sáng thì tạm ngưng. Phía trước “đại công trường” là hàng rào xây khá kiên cố cao trên 2 m, dài khoảng 500 m có gắn nhiều camera an ninh, phía sau giáp với con suối và nằm ở nơi khá vắng dân cư, nên người lạ rất khó tiếp cận. Ngoài hệ thống camera an ninh gắn dày đặc, xung quanh “đại công trường” khai thác cát lậu của T. “Việt kiều” luôn có người canh giữ từ xa. Khi phát hiện người đi vào khu vực này đều có “cảnh giới” tới quan sát, hỏi han.

Rầm rộ xuyên đêm

"Họ chỉ khai thác và vận chuyển cát ra ngoài vào ban đêm , còn ban ngày thì khóa kín cửa. Người lạ rất khó lại gần", anh Tr., người dân xã Tóc Tiên dẫn chúng tôi tiếp cận khu khai thác cát lậu, nói.

Đúng như lời anh Tr., khu vực khai thác cát lậu khá vắng vẻ nên mỗi khi PV đi đến đâu, đàn chó từ trong Công ty TNHH xây dựng Go - Green bổ nhào ra sủa inh ỏi. Phát hiện người lạ, một số thanh niên lập tức xuất hiện dò xét. Khi thấy chỉ là những người dân tìm đường ra suối bắt cá thì các thanh niên này bỏ đi.

Tới hàng rào công trình, anh Tr. bỗng dừng lại, áp sát hàng rào và nói: "Chỉ cần các anh để tai vào hàng rào là thấy cả vách tường rung lên, vì họ dùng các loại máy hút có công suất lớn cắm xuống hồ nước để bơm cát lên bờ. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, 2 máy này có thể hút cả trăm khối cát".

Khoảng 21 giờ mỗi đêm, hàng chục lượt xe ben loại lớn từ các nơi xếp ngoài cổng đợi đến lượt vào “đại công trường” vận chuyển cát ra ngoài. Mỗi khi xe ben vào chở cát ra, cánh cổng liền đóng lại. Cứ như thế, mỗi đêm có hàng trăm khối cát được vận chuyển khỏi “đại công trường”. Khi trời gần sáng, người trong công trường dùng vòi nước tẩy rửa cát trên bề mặt đường, chính vì vậy vào ban ngày không ai biết được các hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép từ “ đại công trường ” này ra ngoài.

Sau nhiều đêm điều nghiên, thấy việc vào "đại công trường" của T. "Việt kiều" ban đêm để ghi hình rất nguy hiểm, PV Thanh Niên quyết định phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra vào ban ngày.

Phía trong Công ty TNHH xây dựng Go - Green là "đại công trường" cát lậu rộng hơn 10 ha

“Đại công trường” cát lậu lớn nhất địa phương

Khoảng 9 giờ ngày 17.10, nhóm PV Thanh Niên cùng đoàn làm việc gồm lãnh đạo UBND xã Tóc Tiên, Phòng Khoáng sản Sở TN-MT, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an TX.Phú Mỹ có mặt tại “đại công trường” khai thác cát lậu của ông T. “Việt kiều”. Tại đây, cửa cổng vẫn khóa ngoài. Mặt đường nhựa đang còn sũng nước do mới được người trong “đại công trường” tẩy rửa cát rơi vãi khi xe vận chuyển. Mặc dù có người bên trong “đại công trường”, nhưng khi lực lượng công an yêu cầu mở cửa thì không có bất cứ ai hợp tác. Gần 2 giờ không có ai mở cửa, lực lượng làm nhiệm vụ phải trèo tường rào để vào bên trong kiểm tra.

Bên trong “đại công trường” khai thác cát lậu rộng trên 10 ha có hệ thống hồ nước bể lắng, hầm chứa cát... Tại hiện trường, 2 xe cuốc dùng để múc cát; một hồ nước rộng gần 1 ha đã bị khai thác cát có độ sâu trên dưới 30 m. Dưới hồ nước có 2 máy hút cát loại công suất lớn (do máy hút có công suất lớn nên khi hoạt động gây ra rung chấn cả vùng). Từ dưới lòng hồ, chằng chịt hệ thống ống dẫn dài hàng trăm mét được kết nối lên các hầm chứa, khu vực cát thành phẩm và bể chứa bùn lắng. Trên bờ, dấu các bánh xe ben còn in rõ từ các hầm chứa cát ra đến cổng “đại công trường”. Nhiều chiếc võng được treo lên xung quanh hầm chứa cát, nhưng không một bóng người xuất hiện. Cả "đại công trường" im ắng. Những máy hút cát, xe cuốc, các phương tiện phục vụ khai thác cát lậu vẫn “chình ình” tại hiện trường, chỉ đợi đêm đến mới hoạt động trở lại.

Chứng kiến hiện trường, một cán bộ trong đoàn kiểm tra nhận định: "Đây có thể là công trường khai thác cát lậu lớn nhất xã Tóc Tiên từ trước đến nay". Trong khi đó, một cán bộ Công an TX.Phú Mỹ cho biết từng lập biên bản bắt quả tang vụ khai thác cát lậu tại công trình này từ năm 2014, sau đó UBND TX.Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng.

Đề nghị chuyển cơ quan điều tra thụ lý

Theo biên bản mà UBND xã Tóc Tiên lập vào ngày 17.10, "đại công trường" khai thác cát lậu của ông T. “Việt kiều” tọa lạc tại tổ 1, ấp 5 (xã Tóc Tiên); bên ngoài có gắn biển Công ty TNHH xây dựng Go - Green. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường có 2 máy cuốc bánh xích màu vàng, 2 máy bơm loại lớn không rõ xuất xứ (do nằm ngoài mặt hồ nước sâu), 3 máy bơm loại D24 đã qua sử dụng nằm dưới hố sâu. Hệ thống ống nhựa phục vụ trong bơm hút cát. Khối lượng cát đã qua tuyển rửa chứa tại khu vực khoảng 100 m3. Khu vực bị đào xới, khai thác cát có diện tích 3 ha... UBND xã Tóc Tiên khẳng định “đại công trường” khai thác cát của ông T. “Việt kiều” chưa được cấp phép. Do đó, sau khi lập biên bản, UBND xã Tóc Tiên báo cáo UBND TX.Phú Mỹ và đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra.

Có mặt tại hiện trường, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), nhìn nhận khu vực cát lậu của ông T. "Việt kiều" đã bị UBND TX.Phú Mỹ ra quyết định xử phạt hành chính, nhưng nay qua kiểm tra thì chủ sử dụng đất vẫn tiếp tục khai thác khoáng sản trái phép. Cũng theo ông Phong, địa bàn xã Tóc Tiên trước đây vài năm là nơi có tình hình khai thác cát trái phép "nóng" nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng gần đây UBND TX.Phú Mỹ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng địa phương kiểm tra, xử lý rất nhiều điểm khai thác cát trái phép nên nạn "cát tặc" cơ bản giảm rất nhiều. "Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại nạn khai thác cát trái phép vào ban đêm. Đây cũng là tồn tại của địa phương. Trong thời gian tới, chúng tôi kiên quyết phối hợp với cơ quan chức năng, xử lý dứt điểm nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn", ông Phong nói.

