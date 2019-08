'Đại gia' hậu xuất khẩu lao động

Ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp, cho biết giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Đồng Tháp ra chỉ tiêu xuất khẩu lao động (XKLĐ) 4.000 người, nhưng thống kê đến cuối tháng 7.2019, địa phương đã đưa hơn 5.000 người đi XKLĐ, nâng tổng số XKLĐ từ năm 2014 đến nay lên trên 7.000 người; trong đó sang Nhật Bản gần 5.000 người, còn lại là Hàn Quốc, Đài Loan... Trung bình mỗi năm, những người đi XKLĐ ở Đồng Tháp gửi về cho gia đình khoảng 1.500 tỉ đồng. Số gia đình có 2 - 3 con đi lao động ở nước ngoài ngày càng tăng lên. Diện mạo vùng quê nghèo có nhiều thay đổi nhờ những ngôi nhà khang trang do người đi XKLĐ gửi tiền về xây dựng ngày càng nhiều. Đơn cử gia đình ông Hồ Văn Cường (ở ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) có 2 con trai là Hồ Huỳnh Thy, Hồ Trọng Nhân đang làm việc tại Nhật Bản. Đều đặn mỗi tháng, 2 người con gửi về cho gia đình gần 50 triệu đồng. Từ số tiền các con gửi về, vợ chồng ông xây được căn nhà hơn 1 tỉ đồng. Hiện tại, người con trai còn lại của ông đang học ngoại ngữ để tiếp tục sang Nhật làm việc. “Con trai lớn từ Nhật Bản trở về tác phong chững chạc, nhanh nhẹn, lễ phép nên tôi quyết định cho con trai út đi Nhật Bản theo gương 2 anh”, ông Cường chia sẻ.