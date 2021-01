Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Việt Nam sẽ lập nên những kỳ tích mới

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thực tiễn đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII vừa qua, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý. Trong đó, bài học đầu tiên là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt". Bên cạnh đó, một bài học kinh nghiệm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, là trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, ông khẳng định.