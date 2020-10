Đại hội giới thiệu bầu chức danh Bí thư nhiệm kỳ mới với ông Nguyễn Tiến Hải

Theo đại tướng Tô Lâm, Cà Mau cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.