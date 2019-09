Dân dựng hàng rào và đặt container trên nền đường sắt ở Hà Nội

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái vừa có văn bản gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan về việc xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển.

Theo đó, từ Km 19+490 đến Km 19+530 thuộc địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hộ dân do ông Trần Hữu Thạo là chủ hộ, trú tại tổ 3, thôn Miêu Nha, đã tự ý đổ đất san gạt, dựng hàng rào và đặt container trên nền đường sắt khổ 1.435 mm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, ngày 12.9 và 18.9, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã gửi văn bản đề nghị UBND phường Tây Mỗ xử lý vi phạm. Tuy vậy, đến nay sự việc nêu trên vẫn chưa được giải quyết, chủ hộ vi phạm tiếp tục xây dựng hàng rào trái phép bằng khung sắt lưới B40 tại khu vực trên.

Trước thực trạng trên, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức xử lý, giải tỏa dứt điểm theo pháp luật , đảm bảo kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông đường sắt và an ninh trật tự.