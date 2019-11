Đang xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm về tội mua bán ma túy

8 giờ sáng nay 27.11, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp tết Nguyên đán 2019) và Vì Thị Thu, Bùi Văn Công (44 tuổi, ở xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (28 tuổi, ở xã Hua Thanh), Vì Văn Toán (37 tuổi, ở xã Thanh Yên, đều thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy , theo điều 194 bộ luật Hình sự năm 1999. Ông Sùng A Xá, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết để phục vụ phiên xét xử công khai, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã lắp đặt hệ thống máy chiếu phục vụ người dân theo dõi quá trình xét xử. Theo ông Xá, bị cáo Hiền thuê luật sư tại Hà Nội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân, 4 bị cáo còn lại được Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ định luật sư bào chữa. Chủ tọa trong phiên xét xử là ông Nguyễn Trọng Đoàn, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. Dự kiến phiên xét xử sẽ kết thúc trong hôm nay 27.11. Chủ tọa trong phiên xét xử là ông Nguyễn Trọng Đoàn, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. Dự kiến phiên xét xử sẽ kết thúc trong hôm nay 27.11.

Theo ghi nhận, mọi công tác chuẩn bị cho phiên xét xử đã sẵn sàng, một màn hình máy chiếu lớn được lắp đạt tại hội trường tầng 2 và 2 màn hình lớn được lắp đặt tại hội trường tầng 3 để mọi người có thể theo dõi quá trình xét xử.

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Trọng Đoàn, Chủ tọa phiên tòa đã có mặt để chuẩn bị cho phiên xét xử, bên cạnh đó, nhiều phóng viên của các báo đài cũng đã có mặt, chờ tới giờ các bị can được đưa ra trước tòa.

Theo cáo buộc, ngày 26.3, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của Bùi Văn Công với nội dung Vì Thị Thu bán cho Phạm Văn Nhiệm (bị can trong vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) 4 viên ma túy tổng hợp, giá 50.000 đồng/viên. Cùng ngày, Vì Thị Thu cũng bị triệu tập tới cơ quan công an làm việc.