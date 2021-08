Đánh giá cao sáng kiến '1 triệu túi an sinh xã hội'

Đây là cách làm rất thiết thực, rất hay, đảm bảo dân không bị thiếu, không bị đói và yên tâm thực hiện Chỉ thị 16 “ai ở đâu, ở yên ở đó”.

“Những địa phương thực hiện giãn cách thì làm tốt, nhưng một số địa phương còn chưa quan tâm đến vấn đề này, việc hỗ trợ người dân, người lao động còn chậm, do đó, vẫn còn tiếng kêu ca của người dân. Đối với lao động có giao kết hợp đồng đang ở trọ tại các khu vực, việc hỗ trợ còn chậm, nhất là công nhân, người lao động di chuyển về các địa phương. Đây là vấn đề tôi đề nghị các địa phương quan tâm trong thời gian tới, giãn cách xã hội là quan trọng, nhưng đảm bảo an sinh là trọng yếu”, ông Dung nói và chia sẻ: “Tôi đã đề nghị và báo cáo Thủ tướng, từ việc triển khai thực hiện “ túi an sinh ” tại TP.HCM cần thúc đẩy thực hiện “1 triệu túi an sinh”, để người dân an tâm ở trong nhà. Túi an sinh này các gia đình có thể sử dụng trong 1 tuần, đề nghị các cấp, ngành cùng hỗ trợ TP.HCM”.