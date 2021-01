Đập bàn, lớn tiếng đối đáp VKS, bị cáo nói 'đốt nhà hàng xóm... là có lý do'

Đốt nhà hàng xóm, 5 người tử vong Theo cáo trạng, cách đây khoảng 20 năm, bà H. (bị hại trong vụ án) có mua phần đất của gia đình bị cáo Phước để xây nhà ở. Nhà bà H. ở liền kề nhà Phước nên cả hai gia đình cùng đi chung con hẻm và phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 3 giờ ngày 21.1.2020, Phước đi nhậu về và nhớ lại việc gia đình bà H. thường xuyên để xe chiếm lối đi chung. Lúc này, Phước biết rõ trong nhà bà H. đang có người nhưng vẫn nảy sinh ý định đốt nhà hù dọa để bà H. phải bán nhà dọn đi. Phước mua nửa lít xăng rồi đợi đến 4 giờ ngày 21.1.2020, Phước lấy xăng tẩm vào thảm lau chân, châm lửa ném qua nhà bà H. rồi bỏ về nhà. Khi về đến nhà, Phước thấy hối hận nên đã lấy áo mưa mặc vào sang nhà bà H. để dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn Phước bị bỏng hai chân và không dập được lửa. Sợ bị phát hiện, Phước bỏ đi. Phước vừa đi khỏi thì gia đình Phước phát hiện đám cháy nên tri hô, dùng vòi xịt tưới cây để dập lửa, nhưng do lửa cháy lớn nên báo cảnh sát cứu hỏa. Đến khoảng 4 giờ 37 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, vụ cháy khiến gia đình 5 người trong một gia đình tử vong, gồm bà H., cùng 3 người con ruột và 1 người con dâu. Toàn bộ căn nhà và tài sản bị thiêu rụi. Đến ngày 23.1.2020, Phước bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Phước đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.