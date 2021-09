Dè dặt mở cửa

Là một trong 3 địa phương được nới lỏng, các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương… thuộc Q.7 sôi động hẳn lên, dù bên trong các hẻm nhánh, các đường dẫn vào khu dân cư vẫn bị khóa chặt, lực lượng chức năng chốt chặn kiểm tra giấy đi đường . Được sự hỗ trợ công nghệ của Sở TT-TT, Q.7 thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để cấp phép cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh hoạt động an toàn theo quy trình 8 bước.

Trước mắt, 100 hộ kinh doanh đường phố (mỗi phường 10 hộ kinh doanh) với quy mô tương đối lớn, an toàn, có cam kết đồng ý kinh doanh lại và 50 DN (mỗi phường 5 DN) tham gia thử nghiệm. Các cơ sở đủ kiều kiện được cấp mã QR in trên bảng “DN xanh” hoặc “hộ kinh doanh xanh”.

Ngày 16.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện TP.HCM đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid-19. Một trong các điều kiện để có thẻ xanh là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận nhiễm Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh. Để có chứng nhận nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh, phải được xác nhận bằng một trong các loại giấy chứng nhận sau: giấy xuất viện; giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn. Ngoài ra, đối với các F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà mà không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly thì cần có giấy xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố hoặc của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa, tổ chức thiện nguyện (ATM ô xy, các tình nguyện viên là các BS nghỉ hưu...) đảm trách. Các trường hợp không thể xác nhận đã từng mắc Covid-19 thì cần phải tiêm vắc xin.

Hôm qua cũng là ngày đầu tiên TP.HCM bổ sung thêm nhiều lĩnh vực được hoạt động và nới rộng thời gian mở cửa từ 6 - 21 giờ, cùng với việc cho shipper chạy liên quận. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường khu vực nội đô như: Q.1, Q.3, Q.10… phần lớn hàng quán vẫn đóng cửa im lìm.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND Q.3, cho biết một trong những nguyên nhân khiến các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn chưa mở cửa nhiều là vì khó đáp ứng được yêu cầu “3 tại chỗ”, loại hình DN chưa được hoạt động và nhiều điểm ăn uống không đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi TP.HCM bổ sung 5 nhóm ngành nghề được hoạt động từ 16.9 thì Q.3 đã hướng dẫn các DN, nếu đủ điều kiện thì sẽ gắn bảng “DN kinh doanh an toàn”. Điều kiện là hoạt động “3 tại chỗ”, nhân viên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, phải test nhanh Covid-19 định kỳ, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực hoạt động.

Giấy đi đường là một trong những điểm nghẽn khiến số lượng DN trên địa bàn Q.3 hoạt động còn khiêm tốn. Bởi dù có hàng ngàn DN nhưng kể từ khi TP.HCM áp dụng kiểm soát lưu thông bằng giấy đi đường (từ ngày 23.8) thì Q.3 chỉ được phân bổ 358 giấy đi đường. Với số lượng ít ỏi này, mỗi DN chỉ được cấp 1 giấy đi đường.

Bà Hằng cho biết UBND Q.3 đã giao công an quận đề xuất Công an TP.HCM tháo gỡ, cấp bổ sung giấy đi đường để tạo điều kiện cho DN hoạt động trở lại; ít nhất mỗi DN có một giấy đi đường để linh hoạt giải quyết công chuyện bên ngoài. Trước mắt, các DN cần linh động trong phương án bán hàng, nếu chưa có giấy đi đường thì liên kết với các ứng dụng đặt và giao hàng online.

Liên quan đến giấy đi đường, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 16.9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Giám đốc Công an TP đã có văn bản giao công an cấp huyện, cấp xã phối hợp thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động và cấp giấy đi đường cho người lao động tại DN, hộ kinh doanh các ngành nghề được hoạt động. Ông Hà thông tin hiện khoảng 2/3 tổng số quận, huyện chưa cấp hết giấy đi đường trước ngày 15.9 nên có thể sử dụng giấy này để cấp cho các trường hợp được ra đường theo nhu cầu của địa phương; đối với các địa phương đã cấp hết thì đề xuất phân bổ thêm.