Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 16.9: TP.HCM tất bật ngày đầu thí điểm nới lỏng giãn cách

Bản tin Bộ Y tế tối 16.9 cho biết tính từ 17h ngày 15/9 đến 17h ngày 16.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, 10.901ca khỏi bệnh.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 239 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 16.425 ca.

Thông tin về 10.489 ca nhiễm mới được công bố tối 16.9 như sau:

- 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Tại TP.HCM tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.347 ca/ngày.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn , Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình , Yên Bái, Hà Giang , Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 423.551

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.640

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.058

- Thở máy xâm lấn: 885

Ngày 16.9: Thông báo 239 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 239 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Trong đó 234 ca được công bố trong ngày gồm: TP.HCM (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1). 5 ca tử vong được công bố bổ sung gồm: Tiền Giang (3), Kiên Giang (2).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 256 ca.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn so với tỉ lệ 2,1% trên thế giới (2,1%).

- Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 206.892 xét nghiệm cho 884.347 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 15.959.983 mẫu cho 46.697.477 lượt người.