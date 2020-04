Để dịch vụ công trực tuyến đột phá

Mới chỉ có 2 trường hợp nộp phạt trực tuyến Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ thời điểm cho thí điểm người vi phạm nộp phạt trực tuyến (13.3) đến nay, lực lượng CSGT tại 5 tỉnh, thành đã đưa lên Cổng DVCTT quốc gia 1.506 quyết định xử phạt hành chính, nhưng đến nay mới chỉ có… 2 trường hợp nộp phạt trực tuyến, gồm 1 trường hợp tại tỉnh Quảng Ninh và 1 ở TP.HCM. “Nguyên nhân nào khiến người dân nộp phạt trực tuyến lại quá ít như vậy?”, trả lời Thanh Niên chiều qua (20.4), một lãnh đạo Cục CSGT cho biết: “Chúng tôi đang tìm nguyên nhân mà đến nay vẫn chưa ra. Cũng có một số ý kiến nói rằng do giãn cách xã hội, do thói quen của người dân, hoặc do truyền thông chưa tới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây vẫn chưa phải là nguyên nhân cơ bản”. Mặt khác, cũng có những khó khăn đến từ năng lực triển khai của các địa phương, hay sự thiếu đồng bộ từ T.Ư đến địa phương. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An, cho biết một số bộ, ngành đăng tải các văn bản, quyết định thiếu chính xác, khiến việc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng gặp khó khăn. Trên Cổng DVCTT quốc gia cũng không thống nhất, nhiều trường hợp viết tắt tùy tiện, sử dụng cụm từ không thống nhất giữa các thủ tục hành chính cùng nhóm…