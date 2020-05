Đề nghị ban hành luật An ninh kinh tế do lo ngại Trung Quốc thâu tóm đất đai

Sáng 22.5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh cho năm 2020.

Cho ý kiến, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị, sang năm Quốc hội, Chính phủ cần bắt đầu nghiên cứu để ban hành luật An ninh về kinh tế. Lý do, theo đại biểu có một loạt nguy cơ đang đe doạ an ninh kinh tế , nguy cơ chủ quyền quốc gia bị xâm phạm do các hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại. “Chúng ta có thể thấy đường lưỡi bò của các doanh nghiệp có người Trung Quốc nắm giữ từ du lịch đến các hoạt động kinh doanh khác hiện diện khắp nơi. Họ thông qua mọi công cụ tác động đến chủ quyền quốc gia, kể cả ở dự án bất động sản ven biển vừa qua. Đây là những vấn đề đe dọa chủ quyền quốc gia, thông qua hợp tác kinh tế quốc tế”, ông Vân cảnh báo.