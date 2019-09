Đề nghị khai trừ Đảng 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Trước đó, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật hình sự năm 2015.