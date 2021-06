Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phú An Thịnh Land lừa hơn 66 tỉ đồng

Theo KLĐT, tính đến ngày 10.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận 91 đơn (có 3 người rút đơn) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Minh Khâm xảy ra tại Công ty Phú An Thịnh Land, với số tiền chiếm đoạt là hơn 66,92 tỉ đồng.

Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9.1.2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận ) cùng đứng tên thành lập.

Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh , như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Lập dự án "ma" bán nền đất thổ cư

Sau khi thành lập công ty, Ngô Minh Khâm lập 8 dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM. Gồm: Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP.HCM). Ngô Minh Khâm tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối; ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại. Qua đó, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt số tiền hơn 66,92 tỉ đồng của 88 bị hại.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Phú An Thịnh Land.

Theo Cơ quan CSĐT, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng chấp giấy chứng nhận sử dụng đất; Khu đất công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân, bán nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng nhưng Ngô Minh Khâm đã thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư.

Từ đó, Ngô Minh Khâm chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.

Lừa đảo 88 bị hại với hơn 66,92 tỉ đồng Theo Cơ quan CSĐT, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm đưa ra các chính sách khuyến mãi, như: quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10 % đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn. Thực tế, Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng. Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Ngô Minh Khâm tổ chức vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng và Khâm không thực hiện thủ tục đăng ký lập dự án khu dân cư theo quy định pháp luật. Đồng thời, thông qua pháp nhân của Công ty Phú An Thịnh Land với tư cách là chủ đầu tư, Ngô Minh Khâm còn thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt hơn 66,92 tỉ đồng của 88 khách hàng.

Cũng theo KLĐT, quá trình điều tra, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan CSĐT, cố ý né tránh. Đến nay, Khâm chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra.