Đi đòi nợ 5 triệu đồng vào ngày cận Tết, bị đâm chết

Ngày 13.1, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã điều tra được nhóm nghi can dùng dao đâm chết anh Nguyễn Vũ Tâm (25 tuổi, quê Đồng Nai; ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi đi cùng bạn để đòi nợ số tiền 5 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, lúc 0 giờ ngày 12.1, nghi can Hoa Hiếu Trung (32 tuổi) đến Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức đầu thú, khai nhận cùng nhóm bạn gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong