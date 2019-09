Địa ốc Alibaba 'vẽ' 29 dự án ảo ở Đồng Nai, công an đang 'đợi' tố cáo

Kêu gọi người dân đến trình báo

Theo Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, tại Đồng Nai có khoảng 600 khách hàng mua đất của Công ty Alibaba. Hiện Phòng cảnh sát kinh tế đã và đang phối hợp với Công an các huyện rà soát danh sách, gửi thư mời lên làm việc. Thông qua báo chí, Phòng cảnh sát kinh tế kêu gọi người dân mua đất của địa ốc Alibaba hãy chủ động đến công an trình báo.