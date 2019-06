Địa phương muốn giấu thông tin thì đoàn giám sát tối cao của Quốc hội cũng... chịu

Có trường hợp báo chí bị yêu cầu gỡ bài không rõ lý do Góp ý về chương trình giám sát, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng nên giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động báo chí, với lý do: “Còn không ít nơi, cá nhân ngăn cản, né tránh sự điều trần của báo chí. Cá biệt, có những nơi còn ngăn cản, hành hung phóng viên. Có hiện tượng lạm dụng báo chí để tuyên truyền lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Có trường hợp gỡ bài không rõ lý do. Báo chí đưa tin rất trung thực hoạt động của kỳ họp Quốc hội, nhưng vài tiếng sau bị gỡ”. Đại biểu cho rằng cần thiết phải giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động báo chí ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng để làm rõ mặt được, chưa được, mặt vi phạm để chỉnh đốn hoạt động báo chí trong thời gian tới.