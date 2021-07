Dịch lan rộng, nghĩa đồng bào lan tỏa nhiều hơn

Nên có một trung tâm điều phối hàng cứu trợ để giúp bà con chuyển hàng nhanh và an toàn. Thanh Xa mặt nhưng không cách lòng. Là người Sài Gòn, mình thật sự cảm thấy ấm áp với sự san sẻ, giúp đỡ, cảm thông của bà con khắp mọi miền. Thực sự rất ấm lòng và cám ơn tất cả. Anh lái tàu họ Nhạc Đọc mà rơi nước mắt trong hoàn cảnh này. Hiện tại tôi có 2 con làm việc ở TP.HCM cũng đang ở khu cách ly. Tôi lo lắng mà không biết làm thế nào, chạy đôn chạy đáo 3 đơn vị năn nỉ gửi cho con mấy lọ vitamin C, các loại thuốc và đồ dùng cá nhân. Đến đơn vị thứ 3 may sao họ nhận chuyển và con tôi đã nhận được. Nguyễn Thanh Nam