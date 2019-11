Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ nền tảng công nghệ chính phủ điện tử

Tại buổi làm việc đầu tiên của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử (sau khi chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT-TT theo chỉ đạo của Chính phủ) vào cuối tháng 10, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh mạng là 4 công nghệ nền tảng, chủ chốt trong xây dựng, phát triển chính phủ điện tử

Các doanh nghiệp (DN) công nghệ VN cần làm chủ các công nghệ nền tảng này.

Cụ thể, về mật mã cho chính phủ điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ được giao rà soát, phân loại nhiệm vụ của Ban, đồng thời đưa ra định hướng để DN làm chủ mật mã chính phủ điện tử và lựa chọn DN tham gia. VNPT được giao nhiệm vụ đề xuất tiêu chuẩn công nghệ liên quan đến nền tảng chia sẻ dữ liệu, trình Bộ TT-TT xem xét, thực hiện ban hành. Cục Tin học hóa có trách nhiệm đề xuất danh sách các DN ở VN có năng lực làm chủ công nghệ về nền tảng chia sẻ dữ liệu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu phải xem điện toán đám mây (cloud computing) là hạ tầng của hạ tầng, nên trong phát triển chính phủ điện tử, doanh nghiệp VN phải làm chủ hạ tầng quan trọng này. Cục An toàn thông tin cần xác định các DN VN có khả năng làm được điện toán đám mây cho chính phủ điện tử, cũng như đề xuất danh sách những sản phẩm an toàn, an ninh mạng khuyến nghị cho chính phủ điện tử, xây dựng tiêu chuẩn liên quan và chỉ dẫn DN cách thức tham gia cung cấp giải pháp.