Đổi USD, bị phạt: Ông Cà Rê than “khổ muốn chết” khi bị nói là “chim mồi“

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Rê bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi bán 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực (thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ).

Sau đó, căn cứ tờ trình của Công an TP.Cần Thơ , UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Rê và tiệm vàng Thảo Lực.

Trong đó ông Rê bị phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng; tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 295 triệu đồng vì một số hành vi vi phạm.

Giải thích về lý do xin miễn phạt, ông Rê cho biết trong gia đình ông là lao động chính, thu nhập mỗi ngày khoảng 150.000 - 200.000 đồng nên khó có thể tìm số tiền đến 90 triệu đồng để đóng phạt.

“Hôm qua, tôi có nhờ bạn tôi viết đơn gởi ngành chức năng xem xét miễn cho tôi”, ông Rê nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo do Công an TP.Cần Thơ tổ chức, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh "trường hợp" công an "liệu có gài bẫy " để kiểm tra tiệm vàng Thảo Lực? ông Rê liệu có phải là “chim mồi”?.