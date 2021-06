Dồn lực dập ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM

21 tỉnh qua 14 ngày không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới Theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày 13.6, VN ghi nhận thêm 297 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh 3 ca và Quảng Nam 1 ca; 293 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang 129 ca, TP.HCM 95 ca, Bắc Ninh 54 ca, Hà Tĩnh 9 ca, Lạng Sơn 2 ca, Hà Nội 2 ca, Phú Thọ 1 ca và Bình Dương 1 ca. 254/293 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 39 ca trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ. Cùng ngày, thêm một ca mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân 5355 (nam, 76 tuổi) địa chỉ tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi tiến triển nặng do vi rút SARS-CoV-2 trên viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa. Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 59 tử vong tại VN từ đầu dịch, là ca thứ 24 tử vong trong đợt dịch thứ 4. Bên cạnh đó, hiện 21 tỉnh gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu và Điện Biên đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Liên Châu