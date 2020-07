Dồn sức phục hồi kinh tế

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KT-XH hậu Covid-19 Đề xuất giải pháp phục hồi kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19 do Thủ tướng làm trưởng ban, thành viên là đại diện từ các cơ quan trong



Ủng hộ đề xuất trên, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng việc có một ban chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng đứng đầu sẽ thống nhất hành động, phối hợp của cả hệ thống, đồng thời kết nối được hoạt động chống dịch với hoạt động khôi phục kinh tế. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo này có thể thông qua các đề án, giải pháp phát huy hiệu quả các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế. Về đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ thảo luận thêm ngay sau phiên họp của Thường trực Chính phủ sau hội nghị. Đề xuất giải pháp phục hồi kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19 do Thủ tướng làm trưởng ban, thành viên là đại diện từ các cơ quan trong hệ thống chính trị để quyết tâm sớm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ và phục hồi tăng trưởng cho nền kinh tế. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng có đề xuất tương tự là thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KT-XH hậu Covid-19 để phát triển, phục hồi kinh tế có hiệu quả hơn như Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.