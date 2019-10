Đồng loạt gắn biển 'cấm quay phim, chụp ảnh' ở trụ sở ủy ban từ xã đến huyện

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, những biển cấm này được đặt ở trước cổng, sân trụ sở xã, trên biển quy định nhiều điều bị cấm và đều giống nhau về nội dung. Đặc biệt, biển cấm này còn cấm người dân “quay phim, ghi âm, chụp ảnh, vẽ sơ đồ” tại khu vực trụ sở xã.

Tại trụ sở xã Tam Đình (huyện Tương Dương), ngay trước cổng ra vào trụ sở nằm cạnh quốc lộ 7, tấm biển cấm rất lớn được dựng ngay bên trụ cổng. Người dân cho biết, tấm biển này được dựng ở đây từ khoảng hơn một năm qua.

Giải thích về việc đặt tấm biển cấm, ông Vi Viết Kiều, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho rằng biển cấm này “ở cơ quan nào cũng có, tại trụ sở huyện cũng có”. Ông Kiều cho biết, huyện chỉ đạo đặt biển cấm nên xã đã dựng biển hơn 1 năm qua. “Nội dung đó là đúng vì cơ quan nhà nước phải bảo mật, người không có phận sự không được vào”, ông Kiều nói.

Ở xã Tam Quang (huyện Tương Dương), tấm biển cấm được “trói” vào gốc cây bên lối vào sân trụ sở của xã. Ông Hồ Viết Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, lý giải tấm biển cấm này được triển khai từ huyện xuống, xã nào cũng phải làm. “Xã không tự ý đặt biển cấm mà có trong quy định công tác bảo đảm bí mật nhà nước. Cấp trên về kiểm tra thấy thiếu, nhắc nhở xã phải bổ sung. Đặt biển theo mẫu chung nên họ làm vậy, không riêng gì Tam Quang”, ông Sơn nói.

Không những chỉ xuất hiện ở trụ sở các xã, mà ngay trước cổng trụ sở UBND huyện Tương Dương cũng có biển cấm này. Trả lời phóng viên Thanh Niên về căn cứ quy định để huyện và các xã đặt biển cấm, ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết “sẽ cho kiểm tra lại”.

Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó giám đốc Sở Thông Tin - Truyền Thông tỉnh Nghệ An, cho rằng trụ sở xã là nơi không quy định cấm công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Trong trường hợp có sự kiện liên quan đến quốc phòng , an ninh hoặc liên quan đến bí mật nhà nước khác thì chỉ đặt biển cấm một thời gian nhất định để tổ chức sự kiện, xong thì cất đi. Việc đặt biển cấm thường trực như vậy ở trụ sở xã là hạn chế quyền tự do của người dân trong giám sát hoạt động của các bộ, công chức trong quá trình thi hành công vụ.