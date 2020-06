Đồng lòng tháo gỡ khó khăn sau đại dịch

Ra mắt Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Sáng 8.6, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã có màn diễu hành ra mắt trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Buổi diễu hành diễn ra từ 7 giờ 15 - 7 giờ 45 trên đường Độc Lập, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định ngày 15.1.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã có màn diễu hành ra mắt trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội Ảnh: Gia Hân Theo Bộ Công an, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh có nhiều lợi thế trong tham gia đấu tranh truy bắt các đối tượng truy nã ẩn náu, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, vùng biên giới, đồng thời có thể tham gia thực hiện nghi thức lễ tân nhà nước khi có yêu cầu.