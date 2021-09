Đồng Nai: Chấp nhận sống chung an toàn với Covid-19 nhưng không để bùng phát dịch

Ông Võ Văn Chánh, Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa, cho biết thời gian gần đây, hơn 10 phường trên địa bàn xuất hiện các ca F0 từ bệnh viện về. Nhiều người sau khi đến bệnh viện về, vài ngày sau trở thành F0.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho rằng cần tăng cường công tác phòng, ngừa Covid-19 ở bệnh viện chứ không thể cấm người dân. “Có bệnh thì phải đi khám, đến ngày thì phải đi sinh", ông Dũng nói.

Ông Cao Tiến Dũng đề nghị TP.Biên Hòa xử lý thật nghiệm, rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng địa phương không phối hợp với doanh nghiệp giải phóng số công nhân không còn thực hiện "3 tại chỗ".

“Doanh nghiệp làm như vậy là rất khó cho địa phương, lỡ có trường hợp nào về mà dương tính sẽ áp lực cho các xã, phường. Ý thức của chủ doanh nghiệp như vậy là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm”, ông Dũng cương quyết.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh chủ trương thích ứng an toàn với dịch Covid-19. "Chúng ta cần nỗ lực cho mục tiêu sống chung an toàn với Covid-19, chấp nhận trong cộng đồng còn một tỷ lệ người lây nhiễm Covid-19 nhưng trong giới hạn ngành y tế có thể chữa trị được. Sống chung an toàn với dịch bệnh không đồng nghĩa với việc để bùng phát dịch", ông Lĩnh nhấn mạnh.