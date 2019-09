Đốt cỏ lộ bộ xương người ở Đồng Tháp: Không có dấu hiệu tội phạm

Ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Cao Lãnh ( Đồng Tháp ) cho hay không khởi tố hình vụ việc phát hiện bộ xương người trong đám cháy tại Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) vì không có dấu hiệu phạm tội.

Trước đó, sáng 7.5, trong quá trình đốt cỏ để chủ động phòng cháy chữa cháy tại khu đất trống thuộc Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện trong đám cỏ đã đốt lộ ra một bộ xương người nên trình báo Công an H.Cao Lãnh để phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, công an ghi nhận có 1 hộp sọ và nhiều mảnh xương tay, chân bị cháy cùng một số mảnh xương bị xáo trộn đã bị than hóa hoặc ô xy hóa. Lực lượng chức năng còn phát hiện 1 sợi dây chuyền có mặt hình tượng phật cùng 1 nhẫn trơn màu vàng và 1 sợi dây buộc tóc... Kiểm tra xương sọ và các mảnh xương của nạn nhân, công an xác định không có ngoại lực tác động vào. Từ kết quả khám nghiệm, công an xác định nhiều khả năng nạn nhân là nữ giới.

Sau đó, Công an H.Cao Lãnh nhận trình báo của ông Võ Văn Hậu (52 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh) rằng vợ ông là Võ Kim Chương (52 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 24.11.2018. Ông Hậu có đến Công an xã Mỹ Hiệp báo tin nhưng đến thời điểm phát hiện bộ xương vẫn chưa có tin tức . Ông Hậu nhận diện số nữ trang của vợ ông đeo trùng khớp với số nữ trang của nạn nhân nên công an tiến hành giám định ADN xác định huyết thống đối với chị Nguyễn Đông Anh (21 tuổi) là con ruột ông Hậu. Kết quả giám định tử thi là bà Võ Kim Chương - vợ ông Hậu nên công an đã bàn giao hài cốt và toàn bộ trang sức cho gia đình an táng.