Dự án nhà ở xã hội 'ưu tiên bán cho công nhân' bị... thấm dột, chập điện

Chống nóng, chống thấm gây… thấm dột

Tối 20.11, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng báo cáo về tình trạng thấm dột, hư hỏng hệ thống điện tại tòa nhà E1 và E2 thuộc dự án khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu).

Theo phản ánh, tình trạng thấm dột xảy ra tại tầng 12 của 2 tòa nhà E1 và E2 chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh đã xảy ra gần 1 năm nay, ngay từ khi người mua chuyển vào ở.

Theo ghi nhận, có tổng cộng có 71 căn hộ ở tòa E1, 51 căn ở tòa E2 đều thuộc tầng 12 nằm trong tình trạng này.

Mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng hàng loạt căn hộ áp mái của khu chung cư dành cho công nhân đã bị thấm dột Ảnh: S.X Các hộ bị nhẹ thì nước men theo tường chảy xuống sàn, nặng thì nước nhỏ ngay giữa nhà phải dùng xô, chậu để hứng. Các hộ bị nhẹ thì nước men theo tường chảy xuống sàn, nặng thì nước nhỏ ngay giữa nhà phải dùng xô, chậu để hứng.

Do ảnh hưởng của nước mưa, hệ thống điện tại tầng 12 đã bị chập, nổ gây nguy hiểm cho người dân.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay ngày 20.11, Sở đã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước kiểm tra thực tế hiện trạng tại 2 tòa nhà này. Qua kiểm tra thực tế, tại nhiều vị trí trần bên trong căn hộ và hành lang tầng 12 tòa nhà E1, E2 có hiện tượng thấm dột, hư hỏng thiết bị điện đúng như phản ánh của người dân.

Hệ thống điện chạy trên trần nhà tầng 12 thường xuyên bị chập cháy Ảnh: S.X Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành chống thấm mái và lợp mái tôn tòa E2; đang triển khai thi công chống thấm mái và lợp mái tôn tòa E1; đã cắt điện các thiết bị điện bị rò rỉ nước; đang tổ chức khắc phục thấm dột, hư hỏng tại các căn hộ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành chống thấm mái và lợp mái tôn tòa E2; đang triển khai thi công chống thấm mái và lợp mái tôn tòa E1; đã cắt điện các thiết bị điện bị rò rỉ nước; đang tổ chức khắc phục thấm dột, hư hỏng tại các căn hộ.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, nguyên nhân gây ra thấm dột được xác định do nhà thầu thi công (Công ty CP Licogi 13) trong quá trình thi công lợp mái tôn chống nóng, chống thấm đã thực hiện tháo dỡ một phần gạch lát sàn mái để xây tường đầu hồi, khoan neo thép xuống dầm sàn mái để tạo các điểm neo giằng tôn chống bão nhưng thi công dàn trải, không có biện pháp thoát nước nên khi trời mưa gây thấm dột xuống các căn hộ tầng 12 và hư hỏng một số thiết bị điện gắn trên trần.

Nguyên nhân gây ra thấm dột được xác định do nhà thầu thi công (Công ty CP Licogi 13) trong quá trình thi công lợp mái tôn chống nóng, chống thấm đã thi công dàn trải, không có biện pháp thoát nước Ảnh: S.X Chủ đầu tư, Chủ đầu tư, tư vấn giám sát (Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư) đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tổ chức điều hành, giám sát để nhà thầu thi công triển khai thi công nhưng không có biện pháp phòng ngừa để xảy ra hiện tượng thấm dột, hư hỏng.

Không sử dụng các căn hộ khi chưa được khắc phục

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung thi công công tác chống thấm và lợp mái tôn tòa nhà E1, cam kết hoàn thành chậm nhất trong ngày 24.11. Đồng thời, chủ đầu tư đang tổ chức khắc phục tại các căn hộ có hiện tượng thấm dột, hư hỏng thiết bị điện tại đơn nguyên E1, E2 và cam kết hoàn thành trong tháng 11.2019.

Người dân nghi ngại chất lượng của 2 tòa nhà chung cư khi chỉ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp Ảnh: S.X

Bên cạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời thực hiện ngay biện pháp xử lý trước mắt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân sinh sống tại công trình. Cụ thể, phải có khuyến cáo, cảnh báo và giải pháp di dời, không sử dụng tại các căn hộ chưa được xử lý khắc phục, nguy cơ không đảm bảo an toàn điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tất cả thiết bị điện bị ảnh hưởng do thấm dột, rò rỉ nước đều phải được cắt điện, không để xảy ra hiện tượng rò điện, tuyệt đối không để xảy ra sự cố an toàn điện; đồng thời phải có đơn vị tư vấn độc lập, đảm bảo năng lực tổ chức kiểm tra, có ý kiến đảm bảo công tác an toàn điện mới đấu nối lại vận hành trở lại; kịp thời xử lý các kiến nghị của người dân nhằm đảm bảo an toàn, yêu cầu sử dụng, vệ sinh môi trường…

Nước ngấm từ tầng thượng (tấng 12) khiến hệ thống điện chập nổ, người dân rất lo lắng trước tình trạng này Ảnh: S.X Dự án khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh do Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 đã xây dựng xong 2 tòa nhà chung cư E1 và E2 cao 12 tầng với 550 căn hộ, có diện tích từ hơn 32 - 66 m2. Dự án khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh do Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 đã xây dựng xong 2 tòa nhà chung cư E1 và E2 cao 12 tầng với 550 căn hộ, có diện tích từ hơn 32 - 66 m

Dự án xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức, các đối tượng chính sách xã hội có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên cho công nhân các KCN và chế xuất mong muốn ổn định chỗ ở tại Q.Liên Chiểu.

2; tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô gồm 8 tòa nhà chung cư cao từ 12 - 15 tầng với gần 2.000 căn hộ nhà ở xã hội; diện tích quy hoạch là 38.625 m; tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.