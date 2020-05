Dự báo thời tiết hôm nay 12.5.2020: Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến ngày 13.5, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng ; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ). Trong ngày hôm nay (12.5), ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh