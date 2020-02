Dự báo thời tiết hôm nay 24.2.2020: Biển Đông gió giật cấp 8, sóng cao 4 m

Dự báo thời tiết hôm nay 24.2.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nền nhiệt độ tăng dần. Ở các tỉnh Bắc bộ, thời tiết rét, rét đậm chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Cập nhật nhiệt độ lúc 4 giờ sáng nay (24.2.2020) tại các trạm khí tượng miền Bắc, nhiệt độ ở Sơn La và Lai Châu thấp nhất với 12 độ C, còn tại Cao Bằng là 13 độ C, Lạng Sơn 14 độ C. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ trong khoảng 17 - 19 độ C và tiếp tục tăng lên trong ngày.

Đặc biệt, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, biển động.

Trong đó, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông , bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có lúc gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 năm nay, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 - 4 đợt không khí lạnh. Trong mỗi đợt không khí lạnh, có thể xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù và tập trung chính ở phía đông khu vực Bắc bộ.

Ở các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Bắc bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và giông. Người dân cần chú ý đề phòng hiện tượng cực đoan trong cơn giông kèm theo như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.