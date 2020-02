Dự báo thời tiết hôm nay 22.2.2020: Biển Đông gió giật cấp 8, miền Bắc rét

Cụ thể trong ngày và đêm hôm nay, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển có thể cao từ 2 - 4 m.

Còn tại vùng biển phía đông khu vực nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m. Theo đó, các tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này cần đặc biệt cảnh giá với hiện tượng thời tiết xấu với gió mạnh, sóng lớn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Còn ở trên đất liền các tỉnh Bắc bộ, không khí lạnh bắt đầu suy yếu chậm nên nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Thời tiết chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, đi kèm có sương mù. Rét hại chỉ còn xuất hiện ở khu vực các tỉnh phía tây Bắc bộ với nhiệt độ dưới 13 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 -23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; phía nam có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 -3. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, phía nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía bắc, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nam Bộ

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.