Dự báo thời tiết hôm nay 29.11.2020: Cảnh báo lũ, sạt lở ở Trung bộ

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 28.11 đến 1 giờ ngày 29.11), ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to như: Trà My 27,4 mm, Tam Trà 58,4 mm, Khâm Đức 40,4 mm (Quảng Nam); Giá Vực 35,8 mm, Trà Phú 36,4mm, Sơn Tây 29,2 mm (Quảng Ngãi); xã An Nghĩa 25,8 mm (Bình Định); Canh Liên 22,2 mm, Sơn Long 23,2 mm (Phú Yên); Đập đầu mối 84,8 mm, Khánh Phú 35,6 mm (Khánh Hòa); Phước Bình 24,8 mm, S.Pha Km72 26,6 mm; Cư San 58,2 mm, Yang Mao 56,8 mm, Hòa Phong 76,0 mm, Krông Bông 65,6 mm (Đắk Lắk)...

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc 23 - 26oC, có nơi trên 26oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi 12 - 15oC, có nơi dưới 10oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, có nơi trên 23oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, phía nam có nơi trên 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23oC.