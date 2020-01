Đừng mua ô tô chỉ vì cho “có” với mọi người

Đêm 30 và ngày 31.1, hàng trăm CSCĐ tiếp tục bao vây các ngả đường tại khu đất hơn 30 ha, nơi Tuấn 'khỉ', nghi can bắn chết người ở Củ Chi lẩn trốn.

6 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến 17 giờ ngày 31.1, các lực lượng công an vẫn đang túc trực tại khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An, Củ Chi (TP.HCM), nơi được cho là nghi can Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi đang lẩn trốn