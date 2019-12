Đường dây mafia vận chuyển trên biển?

Sáng 3.12, thêm 21 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc phát hiện trong can nhựa tại bờ biển Thừa Thiên-Huế giống hệt 25 bánh heroin đã phát hiện trước đó tại Quảng Nam càng khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn về đường dây vận chuyển ma túy “khủng” trên biển.

Khoảng 4 giờ sáng 3.12, ông Hồ Văn Lộc (xã Quảng Ngạn, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) trong lúc đi lượm ve chai dọc bờ biển Quảng Ngạn đã phát hiện một can nhựa màu xanh, bên trong chứa 21 gói ni lông hình chữ nhật có ghi chữ Trung Quốc. Ông Lộc đã mang can nhựa và 21 gói ni lông giao nộp cho Đồn biên phòng Phong Hải (đóng tại xã Phong Hải, H.Phong Điền). Qua giám định, cơ quan chức năng xác định can nhựa màu xanh cao 40 cm đã đóng hàu vẹm, 21 gói ni lông hình chữ nhật, màu vàng, có đóng logo hình tròn, nhiều chữ Trung Quốc giống hệt 25 bánh heroin trong can nhựa người dân Quảng Nam nhặt bên bờ biển ngày 30.11.

Trước đó, ngày 2.12, Đồn biên phòng Phong Hải cũng tiếp nhận 8 bịch nghi ma túy đá trôi dạt do người dân phát hiện và giao nộp (Thanh Niên đã thông tin). Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả.

Vận chuyển quy mô lớn

Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết sau khi phát hiện ma túy trôi vào bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo 6 đồn tuyến biển và Hải đội 2 để thông báo chính quyền địa phương, vận động nhân dân nếu tiếp tục phát hiện hàng trôi dạt nghi là ma túy thì phải báo cáo và giao nộp tang vật cho đồn biên phòng. "Can nhựa màu xanh đã đóng hàu vẹm, cho thấy ít nhất cũng đã trôi dạt trên biển gần 1 năm. Riêng 7,8 kg nghi ma túy đá phát hiện ngày 2.12 chưa thể khẳng định được về thời gian. Theo nhận định của chúng tôi, số ma túy đó có thể do mafia vận chuyển trên biển thì gặp lực lượng cảnh sát nào đó truy đuổi, thấy tình hình xấu quá nên ném xuống biển phi tang", đại tá Phong nói.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, nhận định ma túy đá, heroin liên tục trôi vào bờ biển các tỉnh miền Trung có thể “có mối liên quan với nhau”, nhất là khi các bánh heroin trôi vào biển Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế đều giống nhau về vỏ bọc, hình dáng bên ngoài và chứa trong can nhựa. “Đây có thể là một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn trên biển. Việc vận chuyển ma túy không chỉ qua đường bộ, giờ đây các đối tượng thay đổi sang cách thức vận chuyển bằng đường biển để tránh các lực lượng chức năng”, thượng tá Mẫn nói.

Tang vật số ma túy bị trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị ẢNH: ĐÌNH TIẾN

Một hay nhiều đường dây ?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đặt nghi vấn về một đường dây vận chuyển trên biển và cho biết hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã liên lạc, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để có thêm thông tin, định hình và xâu chuỗi các vụ việc. Đại tá Dũng cũng nhận định nhiều sinh vật biển bám trên can nhựa chứa heroin chứng tỏ chúng đã trôi dạt trên biển nhiều tháng, có thể từ một con tàu bị đắm hoặc các nhóm buôn bán ma túy khi giao hàng qua lại bị rớt xuống biển.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, một ngày sau khi người dân ở xã Gio Hải, H.Gio Linh lượm được 1 thùng nhựa bên trong có 7 bánh ma túy, đến chiều tối qua vẫn chưa phát hiện thêm ma túy trôi dạt vào bờ. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện số ma túy này đã được giao cho Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cùng lực lượng công an điều tra . Theo đại tá Phương, lực lượng chức năng đang đặt ra rất nhiều nghi vấn. “Ma túy trôi dạt vào bờ biển nên việc xác minh nguồn gốc và các đối tượng liên quan là cực kỳ khó khăn. Ở đây có thể là tang vật của một vụ buôn bán ma túy trên biển, hoặc là phương tiện chở ma túy bị chìm, hoặc các đối tượng buôn ma túy phi tang tang vật”, đại tá Phương nói. Vì vậy, theo đại tá Phương, không loại trừ khả năng có sự liên quan của các vụ việc phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển các địa phương Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Bộ Công an phối hợp điều tra Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.12, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, cho biết đã cử tổ công tác vào các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị để phối hợp với công an các tỉnh điều tra nguồn gốc số lượng lớn ma túy dạt vào bờ biển được phát hiện trước đó. Theo thiếu tướng Phạm Văn Các, việc số lượng ma túy lớn dạt vào bờ biển là chuyện hy hữu ở Việt Nam nhưng từng xảy ra tại một số nước châu Mỹ, do ma túy có thể được vận chuyển bằng tàu biển, do sự cố hoặc tàu đắm nên trôi dạt vào bờ biển. Ông Các cho hay sẽ sử dụng nhiều kênh để tìm hiểu thêm phương thức vận chuyển ma túy và lực lượng của Cục đang tích cực phối hợp điều tra. Thái Sơn