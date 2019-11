Đường dây 'xẻ thịt' đất đại học: Bí thư quận cùng PV Thanh Niên đi thị sát

Công an triệu tập Phương “tóc dài”, Hưởng





Cùng ngày, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.Thủ Đức đã triệu tập Phương "tóc dài", Hưởng lên làm việc. Đây là hai người đứng ra bán đất, bao luôn xây dựng trái phép tại khu đất quy hoạch Trường ĐH Nông Lâm và ĐH Quốc gia TP.HCM mà Thanh Niên phản ánh trong loạt bài. Công an Q.Thủ Đức khẩn trương điều tra làm rõ dấu hiệu "bảo kê" trong việc xây dựng của các cá nhân mà Báo Thanh Niên phản ánh. UBND Q.Thủ Đức khẩn trương thành lập tổ công tác xác minh làm rõ toàn bộ vụ việc, sớm hoàn tất và báo cáo Thường vụ Quận ủy; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm và ĐH Quốc gia TP.HCM trong việc tăng cường quản lý các khu đất trong quy hoạch hai trường này. Ngày 26.11, Quận ủy Thủ Đức đã có chỉ đạo liên quan đến thông tin Báo Thanh Niên đăng tải trong loạt bài Đường dây "xẻ thịt" đất đại học