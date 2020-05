Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng” cùng được tòa triệu tập làm nhân chứng

Ngày 11.5, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình. Phiên tòa do TAND cấp cao xét xử.

Bố con nuôi cùng ra tòa làm nhân chứng Chiều 10.5, TAND cấp cao thông tin, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 25 tuổi, ngụ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được triệu tập đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để làm nhân chứng. Trong suốt 10 năm qua tại Thái Bình, Đường “Nhuệ” cùng vợ là Nguyễn Thị Dương dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt , chuyên làm từ thiện để thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như đánh người, đòi nợ thuê, thao túng đấu giá đất, bảo kê hoạt động mai táng. Từ khi vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt vì cùng đàn em đánh một phụ xe vào ngày 30.3, nhiều vụ việc, hành vi phi pháp của băng nhóm khét tiếng Thái Bình này bắt đầu được điều tra, làm rõ. Đến nay, Đường "Nhuệ" đã bị bắt giam và khởi tố trong 3 vụ án. Trong khi đó, Tiến "trắng" là gương mặt cộm cán dưới trướng Đường "Nhuệ". Năm 2015 và 2016, Tiến “trắng” bị Công an huyện Vũ Thư phạt hành chính vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Năm 2019, Tiến "trắng" cũng bị truy tố vì cùng 13 đồng bọn đánh người gây thương tích 25%. Năm 2018, Tiến “trắng” chính là người bị tố cầm đầu nhóm côn đồ theo lệnh của Đường “Nhuệ" đến chiếm đoạt, phá hoại Công ty TNHH Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, TP.Thái Bình. Vụ việc này đang được Công an tỉnh Thái Bình xem xét lại hồ sơ.

Về vụ án của vợ chồng ông Lẫm, theo thông tin Thanh Niên thu thập được, năm 2017, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có vay của Đường "Nhuệ" 1,7 tỉ đồng. Ngày 3.10.2017, khi vợ chồng ông Lẫm đi vắng, Đường “Nhuệ” dẫn người đến chiếm Công ty TNHH Lâm Quyết của ông Lẫm đến ngày 19.10.2017. Trong thời gian đó, Đường "Nhuệ" liên tục gọi điện đe dọa vợ chồng ông Lẫm và yêu cầu ông Lẫm, bà Quyết phải định giá công ty và bán lại cho Đường "Nhuệ" để trả nợ.

Ngày 16.10.2017, gia đình ông Lẫm gửi đơn tố cáo Đường “Nhuệ” về hành vi tổ chức chiếm đoạt, tẩu tán, phá hoại tài sản, đe dọa giết người. Đến ngày 19.10.2017, Công an TP.Thái Bình mời các bên liên quan lên làm việc, Đường “Nhuệ” mới “rút quân” khỏi Công ty TNHH Lâm Quyết.

Trong quá trình làm đơn tố cáo băng nhóm Đường “Nhuệ”, thấy vụ việc có diễn biến phức tạp nên ông Lẫm đã có đơn tố cáo lên Công an tỉnh Thái Bình về việc lãnh đạo Công an TP.Thái Bình giải quyết tố giác tội phạm không công tâm, có dấu hiệu bao che tội phạm.

Người tố cáo bị bắt, đi tù vì bị tố cáo

Đến ngày 29.3.2018, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, đã ký Thông báo số 12 về việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến tố cáo của ông Lẫm, bà Quyết, với lý do không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết. Tiếp đó, ngày 16.4.2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo.

Tháng 6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 14 và 13 năm tù. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, ông Lẫm và bà Quyết cùng người nhà đã liên tục làm đơn kêu oan, đồng thời tố cáo một số cán bộ Công an TP.Thái Bình bao che cho băng nhóm Đường "Nhuệ".

Đến ngày 28.4.2020, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại đối với ông Lẫm và bà Quyết đến khi phiên phúc thẩm kết thúc.

Luật sư Trần Hồng Lĩnh (Đoàn Luật sư TP.Hải Phòng), người trực tiếp tham gia bảo vệ cho các bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết, cho biết vụ án liên quan đến Công ty TNHH Lâm Quyết đã có nhiều dấu hiệu bất thường trong tố tụng. Gia đình ông Lẫm, bà Quyết cũng có đơn kiến nghị xem xét các vi phạm trong tố tụng của Công an TP.Thái Bình. Đồng thời, ông Lẫm và bà Quyết đề nghị TAND cấp cao trả hồ sơ vụ án để điều tra lại từ đầu.