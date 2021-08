F1 trốn khỏi khu cách ly, chạy xe máy ngược chiều, tông CSGT để thông chốt

Ngày 26.8, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Võ Thương Anh (30 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Nghi can Anh điều khiển xe máy tông vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25.8, Anh điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TP.Bà Rịa đi TP.Vũng Tàu. Lúc này, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu Cỏ May do thượng úy Nguyễn Văn Tấn (thuộc Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu) làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện Anh chạy xe ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đuổi theo Anh, bắt giữ nghi can tông CSGT. Tại cơ quan công an, Anh khai nhận bản thân nghiện ma túy gần 10 năm, hiện là F1 đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại TX.Phú Mỹ nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly vào ngày 23.8.