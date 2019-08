Gã mua bán trái cây 'nổ' là đại tá Bộ Công an lừa chạy việc

Theo điều tra ban đầu, gần đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh nhận được đơn tố cáo của một số nạn nhân bị Phụng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận với nghề buôn bán trái cây nên thường xuyên đi nhiều nơi. Khi tiếp xúc với nhiều người, Phụng tự giới thiệu tên mình là Nguyễn Văn Phong, hiện là đại tá công tác ở Bộ Công an và có thể giúp lo cho những người có nhu cầu xin vào làm việc trong ngành công an , hoặc đi học tại các trường công an.