Gặp ĐBQH Lê Quốc Phong, người dân bày tỏ lo ngại về xỉ than nhiệt điện

Ngày 3.10, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Quốc Phong , Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, về tiếp xúc cử tri tại hai xã Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Kiến nghị tổ chức khám sức khỏe cho người dân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Bả (xóm 8, xã Vĩnh Hảo) cho rằng người dân địa phương đang chịu ô nhiễm môi trường từ trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân và kiến nghị hằng năm phải tổ chức khám sức khỏe cho người dân, hoặc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân.

Bà Trần Thị Sáu (cử tri xã Vĩnh Tân) phản ánh mức độ ô nhiễm môi trường không khí ở Vĩnh Tân là “rất đáng lo ngại”. “Có những lúc trời âm u, như có sương mù, mặc dù vẫn nắng to. Đề nghị các cơ quan môi trường có kết luận vấn đề này công khai cho dân biết để phòng tránh, nếu không khí bị ô nhiễm”, cử tri Trần Thị Sáu nói.

Cử tri Trần Thị Sáu Ảnh: Quế Hà

Về bãi xỉ than của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, người dân cho rằng bãi xỉ sắp đầy nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được ‘đầu ra” để tiêu thụ tro xỉ

“Thời gian tới sẽ chứa tro xỉ ở đâu? Không thể tạo núi xỉ nhân tạo cao ngất lên, sẽ rất nguy hiểm cho môi trường và người dân. Chính quyền nói nhà máy chế biến gạch từ xỉ than (Nhà máy Mãi Xanh - PV) xây dựng sẽ làm vật liệu lấy từ bãi xỉ than nhưng mấy năm nay rồi nhà máy đó vẫn bỏ hoang đất, chưa có sản phẩm. Cái này dân chúng tôi rất thấp thỏm lo lắng, đề nghị ĐBQH quan tâm vấn đề này”, cử tri Trần Thị Sáu kiến nghị.

Nỗi lo 'nhân đôi' với tro xỉ và bụi than

Tương tự, ông Võ Duy Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong), phản ánh ở Vĩnh Tân không chỉ lo ngại bụi tro xỉ, mà còn lo từ bụi than. “Năm trước, bụi than bay vào nhà dân (xóm 7, xã Vĩnh Tân - PV), sau đó Sở TN-MT Bình Thuận ra lấy mẫu đi phân tích rồi thông báo kết luận là không biết tro than từ nhà máy nào bay vào nhà dân. Kết luận như vậy người dân địa phương không đồng thuận”, ông Khánh nói.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận chiều ngày 3.10 Ảnh: QUẾ HÀ

Trao đổi với bà con cử tri xã Vĩnh Tân, ĐBQH Lê Quốc Phong cho cho biết Đoàn ĐBQH Bình Thuận đã có nhiều buổi làm việc với các bộ ngành, trong đó có Bộ Xây dựng nhằm thúc đẩy ban hành tiêu chuẩn vật liệu xây dựng được làm từ tro xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân. Đồng thời, Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận cũng nêu vấn đề này ra diễn đàn của quốc hội. Các kiến nghị, lo lắng của bà con cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp gửi đến các cơ quan có trách nhiệm và các diễn đàn của Quốc hội để xem xét, tháo gỡ.