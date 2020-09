Gia Lai: Bắt nghi can hack tài khoản facebook để mượn tiền rồi chiếm đoạt

Ngày 19.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Sang (25 tuổi, trú phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi " Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ".

Trước đó, ngày 13.9, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hữu Sang.