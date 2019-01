Giảm gần 10.000 lãnh đạo sau 1 năm sắp xếp bộ máy

* Bộ Công an đi đầu về tinh gọn bộ máy, giảm cán bộ lãnh đạo

Về số lượng lãnh đạo quản lý, trong 1 năm qua, đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.

Sau 1 năm sắp xếp, tinh gọn, cả nước giảm được gần 10.000 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên; giảm 60.656 biên chế, trong đó bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cả nước sẽ triển khai đề án sáp nhập các huyện, xã cũng sẽ giảm được rất nhiều đầu mối, biên chế.

Bộ Công an được ông Tùng dẫn ví dụ như cơ quan đi đầu và rất quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6. Theo đó, riêng Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục; tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân). Về nhân sự, các cơ quan thuộc Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương; tổng cộng 377 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.