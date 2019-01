Giám sát xử nghiêm những nhà xe “ép” lái xe vì lợi nhuận

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Trương Hòa Bình yêu cầu ngoài lỗi chủ quan của lái xe, cần xem xét trách nhiệm hình sự các chủ xe khi giao xe cho những tài xế nghiện ma túy , gây tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết an toàn giao thông (ATGT) năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tổ chức ngày 4.1, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, năm 2018 tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương. Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó 38 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm 137 người chết, 115 người bị thương. Trong quý 3/2018 xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách tại Kon Tum, Cao Bằng, Quảng Nam và Lai Châu làm 34 người chết, 37 người bị thương.

Đáng lưu ý là vụ TNGT tại Quảng Nam và Lai Châu có số người tử vong/vụ lớn nhất (13 người) trong 4 năm trở lại đây (kể từ vụ TNGT tại Lào Cai ngày 1.9.2014), gần đây nhất là tại Long An làm 4 người chết và nhiều người bị thương.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu do người lái xe. “4 vụ TNGT đều có phần nguyên nhân do sự chủ quan trong điều khiển phương tiện của người lái xe. Vụ TNGT ở Quảng Nam người lái xe mệt mỏi, ngủ gật do làm việc quá thời gian quy định; 3 vụ còn lại đều có nguyên nhân từ thói quen chủ quan, không thực hiện nguyên tắc điều khiển xe đi đường đèo, xuống dốc dài, dẫn đến hệ thống hãm bị mất tác dụng, gây tai nạn”, ông Hùng cho biết.

Báo cáo thêm về vụ tai nạn do xe container tại Long An, ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, đã có 4 người chết, 1 nạn nhân khác đang nguy kịch. Đối với lái xe container, qua xét nghiệm có vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang mời tổ chức độc lập để xét nghiệm. Cơ quan CSĐT tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra xử nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Hơn 8.200 người chết vì TNGT năm 2018 Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, toàn quốc xảy ra trên 18.700 vụ TNGT, làm chết trên 8.200 người, bị thương trên 14.800 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm trên 1.300 vụ, số người chết giảm 33 người, số người bị thương giảm 2.238 người. Số nạn nhân trẻ em dưới 18 tuổi bị thương vong do TNGT là trên 1.400 người, giảm 194 người so với năm 2017. Dù số vụ TNGT giảm khá mạnh so với năm 2017, nhưng số người chết vì TNGT giảm không nhiều (0,4%). Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn do lỗi chủ quan của lái xe, sau 8 giờ mà xét nghiệm nồng độ cồn vẫn còn, không những vậy, lái xe còn dương tính heroin. Phó thủ tướng yêu cầu không chỉ xử lý đối với lái xe, mà chủ xe cũng liên đới chịu trách nhiệm hình sự vì đã giao cho lái xe điều khiển xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thời gian tới cần tập trung giám sát xử nghiêm những nhà xe ép lái xe xoay vòng nhanh để hưởng lợi.

“Bộ GTVT rà soát lại quy định, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra giám sát đối với lái xe đường dài, thời gian nghỉ phải đúng quy định của lái xe. Bên cạnh đó, phải xem xét, rà soát lại hệ thống trạm dừng nghỉ cho lái xe dọc các tuyến quốc lộ, đặc biệt cần hoàn thiện quy định xử nghiêm doanh nghiệp ép tài, không để chạy thâu đêm suốt sáng. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua có cả nguyên nhân của lái xe, chủ xe, lực lượng tuần tra và quản lý nhà nước”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm ATGT, trong đó tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu phải tập trung siết chặt quy định về quản lý thời gian lao động và khám sức khỏe của lái xe trong quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; tập trung rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Giám sát đạo đức lái xe

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết năm 2019 Bộ tập trung khắc phục yếu kém của công tác duy tu, bảo dưỡng đường; báo cáo Chính phủ đề án tổng thể về công tác bảo trì đường bộ để tăng cường đảm bảo ATGT.

"Hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ đang xuống cấp nghiêm trọng, trong khi kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế. Đề án sẽ đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhất công tác bảo trì đường bộ", Bộ trưởng nói và cho biết, hiện còn 44 "điểm đen" TNGT và 162 điểm tiềm ẩn. Năm 2019, Bộ GTVT sẽ tập trung xử lý dứt điểm các "điểm đen" này.

Về công tác đào tạo, sát hạch lái xe, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, thời gian tới sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác này.

“Đối với lái xe, Bộ GTVT sẽ giám sát cả đạo đức để nâng cao đạo đức đối với cộng đồng”, Bộ trưởng nói. Cho rằng vận tải đang là lĩnh vực rất “nóng”, theo Bộ trưởng, để đảm bảo ATGT, kéo giảm TNGT, phải tổ chức tốt công tác vận tải, xử lý nghiêm tình trạng “xe dù bến cóc”, xe quá khổ quá tải, xe hợp đồng trá hình.